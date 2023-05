Jelentősen növeli a belvízbiztonságot a Dél-Alföldön az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig), ennek részeként átépítik a Körtvélyesi szivattyútelepet, új berendezéseket telepítenek és üzemi utat hoznak létre. A több mint 2 milliárd 950 millió forintból megvalósuló projekt előrehaladásáról kedden tartottak beszámolót a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol Borza Tibor, az Ativizig műszaki igazgatóhelyettese lapunkat arról tájékoztatta, hogy a beruházás elkészülte után akár kerékpárral és gyalogosan is megközelíthető lesz a körtvélyesi holtág, ahova töltéshasználati engedéllyel autóval is ki lehet majd jutni a munkálatok után. Több mint 3 kilométer hosszan ugyanis műszaki utat is létrehoznak az európai uniós és kormányzati támogatásból megvalósuló programban, ez az út pedig az üzembiztonság és a szivattyútelep megközelíthetősége mellett a turisztikát is szolgálja.

Borza Tibor elmondta, hogy céljuk az energiahatékonyság növelése, ezért korszerű és hatékony gépeket helyeznek majd üzembe, valamint fordulatszám-szabályozókat is telepítenek a szivattyútelepre. Hozzátette, emellett az üzembiztonság növelését is célként tűzték ki, ennek érdekében új szivattyúkat is telepítenek az említett helyszínre, így akár a vízpótlási lehetőség is adott lesz, hiszen a holtágba csakis akkor jut víz, ha árhullám van a Tiszán.

A műszaki igazgatóhelyettes a beszélgetés során kitért arra is, hogy a belvízbiztonságot szolgáló intézkedések gondolata még 2019-ben fogalmazódott meg az Ativizig vezetőiben, hiszen akkoriban olyan meghibásodást észleltek, ami a működésképtelenség kategóriájába sodorta a szivattyútelepet, valamint a térség belvízbiztonságának csökkenését is jelentette. Éppen ezért egy olyan pályázati kiírást kerestek, amiből teljesen felújíthatják a 60 éves telepet és jelentősen növelhetik az ár- és belvízbiztonságot a térségben.