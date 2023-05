Szakmai és pénzügyi értelemben is eredményes évet zárt a Szegedi Ügyvédi Kamara, amely a legnagyobbak egyike a vidéki területi kamarák sorában – számolt be a Szeged.hu. Török Béla, a városi kamara elnöke a Szegedi Ügyvédi Kamara közgyűlésén elmondta, elkerülhetetlenné válik a kamarai tagdíj emelése. Mint fogalmazott, a tagdíj öt éve változatlan, de talán ennél is nyomosabb ok, hogy az elmúlt egy év kiugróan magas inflációt hozott magával. A gyűlésen egyhangúan döntöttek arról, hogy létrehozzák az Örökös Kamarai Tiszteletbeli Elnöki és a Kamarai Örökös Tiszteletbeli Tag címeket.