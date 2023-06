Ásotthalmon először a Kissori úton végig kinőtt oszlopok tűntek fel a kerékpárút mellett. Mórahalmon is építési munkálatok zajlanak, az utcák mentén csöveket fektetnek le, amelyekbe optikai szálakat helyeznek. Mórahalmon is megújul az internet, a Móradombi körút környékén is zajlanak a munkálatok. Továbbá a település külterületén, a Nagyszéksós-tó környezetében is megvalósul a sávszélesség-fejlesztés, ami az egész járást érinti.

A pályázati kiírás hivatalos megfogalmazása szerint a konstrukció célja a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) hozzáférési hálózattal le nem fedett igényhelyek lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését a lakosság és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően még optikai hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése.

Az állami beavatkozás indoka, a piaci kudarc. Azaz a szolgáltatóknak egyszerűen nem éri meg kiépíteni a szélessávú infrastruktúrát a kevésbé fejlett, alacsony népsűrűséggel rendelkező, vagy szegénységgel küzdő területeken, mert a beruházás soha nem térülne meg. Ezért valósítja meg most ezt a fejlesztést az állam uniós támogatásból.