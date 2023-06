Márki-Zay Péter polgármester az elmúlt években többször beszélt arról, hogy kihasználatlan a városháza pincéje, amely szerinte alkalmas lenne egy zenekari próbateremnek, mert nem zavarna senkit a hangos zene. Úgy tűnik, a városnak erre van pénze. A generál tervezői feladatokra június 20-áig lehetett jelentkezni, a nyertessel egy hónapon belül a szerződést is megkötik.

A vásárhelyi városháza beruházásai az elmúlt időszakban a figyelem középpontjába kerültek. Mint ismert, jelenleg is zajlik a torony felújítása, amelynek a munkálatait 257 millió forintért a polgármester városstratégai főtanácsadója nyerte el. Kiderült, a tornyon az eredetileg tervezett 10 százaléknál jóval nagyobb felületen kell vakolatot cserélni. Hogy ez mennyivel teszi drágábbá a projektet, egyelőre nem tudni. Az önkormányzat a toronyórát is megújítja, mechanikus helyett elektromos vezérlésűre. Az épület színes díszkivilágítása is tervben van, állítólag 20 millióból, hogy az arra sétálók és a turisták esténként gyönyörködhessenek benne.

Most tovább gyarapszik a látványberuházások köre, mert „a műemlékvédelem alatt álló városháza alulhasznosított pincerészében próba- és kamaraterem kialakítása szükséges” – olvastuk az ajánlatkérő beszerzési eljárás szövegében. Egyelőre a generál tervezőt keresik, akinek nem sok ideje lesz a terv elkészítésére, a szerződéskötéstől számítva 30 nap áll majd rendelkezésére.

A pince felújítása jó ötlet. Valóban hasznosítani kellene valamilyen formában, de az időzítés nem jó. Nem tudjuk, hogy az idei tél mit hoz. Vagyis most nem a pince kell, hogy a prioritás legyen. Azt a pénzt, amelyet a pincére költ majd a város, célszerűbb lenne az intézmények napelemmel való ellátására, vagy más energiahatékonysági feladatokra, nyílászárók cseréjére, szigetelésre fordítani, hogy ne kelljen többet intézményt bezárni a téli időszakban

– fogalmazott Cseri Tamás önkormányzati képviselő.