A Promenad24 információi szerint ősszel megkezdődhet az új csomagoló-ipari üzem kivitelezése a Makói Ipari Parkban, s a későbbiekben 300 embernek munkát adó egység a befektető tervei szerint 2024 második felében már termelhet is a Maros-parti városban. A makói gazdaság számára újabb lendületet, az itteni vállalkozások és családok számára is komoly esélyt jelent az a nagyberuházás, mely a kormány segítségével valósul meg. Mint megtudtuk, a fejlesztés mögött egy a nemzetközi színtéren is a piacvezetők között jegyzett kínai agrár-élelmiszer-ipari csoport áll.

Lázár János országgyűlési képviselő, építési és közlekedési miniszter jelentette be még június közepén, hogy egy újabb nagyvállalat települ Makóra, 25-30 milliárdos nagyberuházással. A fejlesztés 250-300 embernek ad majd munkát, s 55-60 ezer négyzetméteres ipari csarnokot, tárolókapacitást hoz létre. A kormány teljes mellszélességgel Makó városa és a nagyszabású program mellé állt. Erről tanúskodik, hogy – Lázár lobbitevékenységének köszönhetően – közel 6 milliárd forint kormányzati támogatásból fejlesztik a Makói Ipari Parkot, bővítik annak közműhálózatát. Állami támogatással korszerű ivóvízvezeték és szennyvízelvezető létesül, de a villamosenergia- és a földgázhálózatot is modernizálják, s felkészítik az újabb befektetések érkezésére. – írja a promenad24.hu

Ami az előkészítést illeti, a kínai tulajdonú Benepack Hungary Kft. tavasszal 10 hektáros területet vásárolt a Makói Ipari Parkban 640 ezer euróért (több mint 240 millió forintért). A beruházó egyébként nem akárki a szakmában, egy igazi ázsiai óriás áll mögötte. Lapunk információi szerint a Maros-parti településre érkező befektető a CPMC, illetve annak belgiumi leányvállalata, a Benepack érdekeltsége. A CPMC-Benepack a világ egyik topvállalata, a vezető kínai gigacég: a COFCO agrár-élelmiszer-ipari konglomerátum csomagolóipari termékek gyártására szakosodott cége. (A COFCO Group Kína legnagyobb élelmiszer-feldolgozó, -gyártó és -kereskedő holdingja, Ázsia egyik első számú agrárcsoportja is.) Úgy tudjuk, számos közép-európai helyszínt is vizsgáltak a lehetséges új beruházás előtt, s hatalmas versenyben esett Magyarországra, azon belül is Makóra a választásuk.

Az itt élők számára talán a legfontosabb, hogy a Benepack Hungary Kft. a makói nagyberuházás első ütemében 150, a következő körben 250-300 új munkahelyet létesít majd. Nyilván ezek a munkahelyek elsősorban a Makón és a makói járásban élők számára kínálnak kiváló fizetéssel járó lehetőséget. A cég által fizetett adóbevétel ugyanakkor a város gazdasági életének is új lendületet ad, s a helyi vállalkozások is profitálnak az élénkülő keresletből.

A promenad24.hu szerint a befektető cég egyébként könnyűfém csomagolóeszközben utazik, értesüléseink szerint ilyen jellegű üzemet fognak felhúzni Makón is. Fontos tehát kiemelni, hogy semmi alapjuk sincs a baloldal által terjesztett zavarkeltő álhíreknek: nem lesz Makón akkumulátorgyár, s az új üzemben sem alumíniumbányászat, sem alumíniumgyártás nem fog folyni. Farkas Éva Erzsébet polgármester is kitért rá nemrég a Rádió 7-ben, élelmiszer-csomagoló ipari tevékenységnek ad majd otthont a csarnok, alumínium alapanyagot tartalmazó, meglévő anyagot préselnek, formálnak majd itt. A kormányhivatal szakhatóságai is megerősítették, a beruházás környezetvédelmi szempontból egyáltalán nem tekinthető károsnak, semmilyen veszélyt nem jelent a környezetre.

Gazdaságilag ugyanakkor hatalmas ugrásra ad lehetőséget: Makó szintet lép ezzel a fejlesztéssel.