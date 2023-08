A beruházásra a cég, mint Szűcs Éva gazdasági vezetőtől, pályázati referenstől az ünnepélyes avatás alkalmával megtudtuk, 143,2 millió forint pályázati támogatást nyert, mely a teljes költségek 70 százalékát fedezte. A falu szélén, a Szegedi utcán található csarnok építésén túl letérkövezték az előtte lévő területet, riasztó-, kamera- és tűzjelző rendszert, valamint napelemeket szereltek fel, és beszereztek targoncákat, csomagológépet, áramfejlesztőt, emelő-, klímakarbantartó és gumiszerelő berendezést is. A falu jegyzője, Gácsi Zoltán értékelése szerint a most zárult fejlesztés, illetve egész tevékenysége a településképet is igényesen formálja.

A vállalkozás 2004-ben alakult, alapjait Szirbik Imre rakta le. A fuvarszervezés mellett szállítási feladatait 12 új kamionnal és 16 pótkocsival látja el. Összesen 20 embert foglalkoztat állandó jelleggel, és rendelkezik saját benzinkúttal, szerelőműhellyel, valamint egy korábban megépült 600 négyzetméteres raktárcsarnokkal. Az elmúlt 19 évben a nehézségek ellenére is folyamatosan fejlődött, a cégvezetés az előre menekülés jegyében hozta meg döntéseit. 2015-ben is volt egy nyertes pályázatuk – akkor 41 milliós támogatást kaptak.