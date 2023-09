Hiába küzd az egyik gazda a pockok ellen, ha a szomszédja nem. Azt javaslom, hangolják össze a védelmet, fogjanak össze. Először is a természetes ellenségeket vessük be. Meg kell becsülnünk az ölyveket, a barna réti héját, a baglyokat. Ezért azt javaslom, hogy minél több T-fát, vagyis „T” betű formájú fát helyezzenek ki a gazdák a szántóföldekre. A ragadozó madarak előszeretettel pásztázzák onnan a földet és támadnak. A gyérítésben szerepük van a rókáknak és más ragadozó élőlényeknek is, amik sok pockot megfognak. Most kezdődtek az őszi talajmunkák, megmozgatjuk a talaj felső részét. Nemrég én is tárcsáztam, és jó volt látni, hogy amint a tárcsa megzavarta a pockok élőhelyét, előjöttek és már csaptak is le rájuk a dankasirályok. Ha felszaporodik a károkozó, akkor a természetes ellenség is felszaporodik. A természet önszabályozó szerepe csodálatos.