A Hagymatikum a város turizmusának meghatározó jelentőségű épületegyüttese, bővítése a jövő szempontjából az egyik legfontosabb beruházás

– mondta el a legutóbbi testületi ülésen Farkas Éva Erzsébet polgármester. Az előzményekről szólva felidézte, hogy a kormány 9,2 milliárdos támogatást adott a fejlesztésre, illetve hogy a kivitelező Fehérép Kft.-vel eredetileg megkötött szerződést kétszer is módosítani kellett: egyszer a határidő miatt, egyszer pedig azért, mert plusz forrás bevonására volt szükség. Ez utóbbi az infláció miatt vált elkerülhetetlenné és 848 milliót jelentett – ez Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően érkezett Makóra.

Jelenleg a beruházás 80 százalékos készenléti állapotban van. A termálkút és a hideg vizes kút fúrása megtörtént, a hideg vizes kutak vízkezelő berendezéseit augusztus közepén adták át. Az élményfürdőnek elkészült az üvegfedése, az oldalfalak állnak, a tetőt bezárták, a héjazat 98 százalékig készült el. A belső két medence ugyancsak készen van, most a falfelületeket glettelik és festik. A galériaszint az előkészítési fázisnál tart, a padlót burkolják, a falakat festik illetve a műalkotásokat helyezik el. A csúszdatorony szintén 98 százalékig van befejezve. A tartópillérek alapozása és a gépészeti szerelések már be is fejeződtek, az acéloszlopokat, illetve magukat a csúszdákat is elhelyezték. A nyári öltöző téliesítése nagyrészt befejeződött, fűtés- és villanyszerelési munkák zajlanak éppen az épületrészben. Folytatódik a kültéri medencék építése is: elkészültek a vasbeton szerkezetek, a részbeni tető és a faszerkezet is hamarosan elkészül.

A komplex műszaki átadás időpontja december 15-e. Ezt követően indul a próbaüzem és az engedélyeztetési eljárás, amelynek lezárása után, várhatóan tavasszal lesz az ünnepélyes átadás. A polgármester megígérte: a képviselő-testület tagjai októberben egy közös bejáráson tekinthetik meg, hogyan halad a munka a Makovecz téren. Az is elhangzott, hogy a kibővített fürdő, illetve annak új szolgáltatásai egyben 30-35 új munkahelyet is jelentenek majd, illetve hogy felállítottak egy külön marketing-munkacsoportot, amely a megújult fürdőt népszerűsíti.