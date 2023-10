Egy hónappal ezelőtt biztossá vált: hatalmas beruházás készül Szegeden. A Magyar Közlönyben még május közepén jelent meg, hogy a kormány a Modern Városok program lezárásának idején kijelölt Béketelepnél egy közel 200 hektáros ipari területet. Nagyjából azóta megy a találgatás, hogy mire kellhet ez a terület, akkor azonban még azt sem lehetett tudni, hogy már egy meglévő beruházónak készült a hely vagy csak a lehetőségét teremtették meg, hogy a város iparosodhasson. Aztán szeptember végén ázsiai delegáció látogatott a területre térképekkel, illetve az áramszolgáltató, a vízmű és a múzeum szakembereivel. Ekkor a környéken élők számára már egyértelművé vált: befektető méri fel a terepet. A napokban pedig megjelent a sajtóban: a kínai BYD járműgyártó érkezhet a városba és minden idők legnagyobb hazai beruházását valósíthatja itt meg. Szó esett elektromos autó- és elektromos buszgyártásról is, ám egyelőre egyiket sem erősítette meg az önkormányzat. Mint fogalmaztak, amint a tárgyalások olyan szakaszba érnek, tájékoztatják a közvéleményt. Egy biztos: az érintett mezőgazdasági területek kisajátítása megkezdődött.

A kijelölt ipari terület az M43-as és a sándorfalvi út sarkában található és mindössze egy keskeny, fás töltés választja el a néhány éve kiépült Liliom lakókerttől. Ahol még most is tartanak az építkezések. A telkek nagyjából 40 millió forintba kerülnek, az itt lévő modern családi házak értéke 100 millió forint körül van átlagosan. Főleg kisgyermekes családok költöztek ide, kertvárosi nyugalomra számítva. Éppen ezért nagy aggodalommal tölti őket el a beruházás híre. Érdemi információkat pedig ők sem kapnak.

Mi is csak azt tudjuk, amit a sajtóban lehet olvasni. Az önkormányzati képviselőnk sem mond semmit, csak hogy nem akkumulátorgyár jön ide. Azt gondolom, a közelben bármilyen gyár borzasztó lenne, nem csak az életminőségünkre és az egészségünkre lenne káros, de az ingatlanjaink értékét is csökkentené

– mondta Sztupovszki Bálint, aki az ipari területhez legközelebb eső házban lakik családjával.

– Még szerencse, hogy itt van ez a töltés az erdősávval köztünk, remélem, marad is. Ettől függetlenül elkeserítő, hogy felépítettük álmaink házát és ez történik

– tette hozzá a férfi.

Több lakót is megkérdeztük a lakóparkban, szinte mindenki azt mondta, nem örülnek, de igazából nem tudják, minek, hiszen a beruházásról nincs információ. Vannak, akik erőteljesebben lázonganak, akad, aki már most a lehetőséget keresi, hogy még idejében el tudja adni ingatlanját, de olyan is, aki igyekszik a dolog pozitív oldalát látni.

Talán ennek köszönhetően lesz majd a környéken több út, amin lehet közlekedni és talán nem lesz se zajos, se büdös. Ráadásul teremtődik rengeteg munkahely

– mondta Béla. Hozzátette: a házát úgysem tudja arrébb vinni emiatt, de bízik benne, hogy nem is lesz rá szükség. – Győrben sem zavar senkit az Audi gyár – tette hozzá.

A Népszava egyébként azt írta, vasúti vágány fogja összekötni a gyárat a Szeged-Budapest vasútvonallal, amelyet összekötnek a készülő, a kínai állam finanszírozásában épülő Belgrád-Budapest vasútvonallal. A termelés elindításakor hatszáz munkavállalót fognak alkalmazni, a létszámot folyamatosan növelik majd, és így érik el a háromezer foglalkoztatottat. A gyárba első körben Szegedről és környékéről toboroznának munkaerőt, mely jót tenne a város munkahelyteremtő képességének. Ennél is nagyobb haszna lenne azonban az iparűzési adóból: az soha nem látott nagyságrendben emelkedhetne a mostani 10-12 milliárd forinthoz képest.