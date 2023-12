Hétvégén már ezüstvasárnapot ünneplünk, és mivel aranyvasárnap Szenteste lesz idén, gyakorlatilag az utolsó hétvégébe lépünk, amikor még be lehet szerezni az ajándékokat. Sokan persze előrelátóan erről már novemberben gondoskodtak, aki azonban nem, számítson rá, hogy hatalmas tömeg fogadja majd a bevásárlóközpontokban. De mennyit is költünk idén az ünnepre – ez a nagy kérdés. Ezzel kapcsolatosan több felmérés is készült az utóbbi időszakban.

A Cofidis kutatásából az derült ki, hogy ajándékokra átlagosan 47 ezer forintos kerete van a magyaroknak. A Yettel a teljes karácsonyi kiadásokra kérdezett rá és 71 ezer forintos költést mért, ami az inflációval korrigálva hasonló kiadást jelent, mint a tavaly általuk publikált 60 ezer forint. A bevásárlási toplistát az első felmérés szerint továbbra is a kozmetikum, a ruhanemű és a márkás italok, élelmiszerek vezetik – utóbbi kettőből az is látszik, hogy az ünnepi menü legalább olyan fontos, mint az ajándékok. Ugyanezt mérte a telekommunikációs cég is: a karácsonyfa nem lesz kisebb, a nagy ünnepi sütés-főzéshez pedig az anyagi nehézségek esetén is ragaszkodnak a magyarok. Az ő felmérésük szerint a játékok, a ruházati és az elektronikai cikkek a legtöbbször vásárolt termékek ilyenkor. Azok száma, akik költségeik csökkentését tervezik karácsonykor, 38-ról 29 százalékra apadt az előző évhez képest.

Természetesen a karácsony a legtöbb családban elsősorban a gyerekekről szól, így készült külön felmérés a játékvásárlási szokásokról is. A Regio Játékkereskedelmi Kft. közlése szerint idén átlagosan 15 és fél ezer forintot költenek játékra a magyarok az online üzletekben, és 12 ezer forintot a hagyományos áruházakban. Az átlagos kosárérték három és fél, illetve tíz százalékkal haladja meg a tavalyit. Az összes ajándékra a kutatásban résztvevők 35 százaléka 40-80 ezer forint közötti összeget, 20 százaléka pedig 80 ezer forintnál is többet áldoz. A karácsonyi játékvásárlás egyik fontos jellemzője, hogy erre az ünnepre tartogatják a szülők a legnagyobb értékű ajándékokat, ráadásul a gyerekek ilyenkor akár három-négy játékot is kaphatnak egyszerre. A Regio felmérése alapján minden második 14 éven aluli gyermek több mint három ajándékot fog kapni idén karácsonyra, leginkább játékot, könyvet és ruhát találnak majd a csomagolópapír alatt. A legnépszerűbbek idén a kreatív, a fejlesztő- és a társasjátékok, de a LEGO és más építőjátékok, valamint az autók, a kirakósok és a játékbabák is közkedvelt meglepetésnek számítanak.

És hogy mindezt miből finanszírozzuk: tavaly karácsonyhoz képest 56-ról 65 százalékra nőtt azok aránya, akik az aktuális havi jövedelmükből tervezik fedezni az ünnepi a kiadást. További 40 százalék megtakarításból, 7 százalék pedig hitelből is finanszírozza a szükséges összeget.