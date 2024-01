A drónrepüléshez – bizonyos kategóriák és 250 gramm súly felett, amely már nem játékszernek minősül, vagyis hang- és képrögzítésre is alkalmas –, jogosítványra van szükség

– tudtuk meg Szabó Józseftől, Csongrád-Csanád vármegye első növényvédelmi drónpilótájától. Az alapnak számító A1 és A3 vizsgákat online is letehetik azok, akik drónnal kívánnak repülni. Ez lakott területen kívül, 120 méteres magasságban való repülésre ad engedélyt, illetve drónpilóta jogosítványt. A lakott területen belüli repüléshez az A2-es vizsga és külön engedély is szükséges.

Azok a drónok, amelyek meghaladják a 250 grammot, de nem érik el a 2 kilogrammot, az úgynevezett kamerás drónok. Ezekkel lehet fényképeket, videófelvételeket is készíteni, munkát végezni. Ezek kezeléséhez újabb vizsgák szükségesek, attól függően, hogy hol kíván repülni velük a drónpilóta. Magam is légifelvételek készítésével kezdtem a drónozást, valamikor még a „hőskorban”, jó tizenöt évvel ezelőtt. Térképész vagyok és térképészeti célú fotókat készítettem a magasból. Ez egy forradalmian új lehetőséget jelentett a munkámban. Akkor egyébként még mi, magunk építettük a drónokat, mert elérhető áron még nem lehetett hozzájutni egy-egy ilyen berendezéshez. Alkatrészek viszont voltak és játékrepülők is, amiket felokosítottunk, így jutottunk drónhoz

– beszélt a kezdetekről Szabó József.

A mindszenti drónpilótának speciális drónjogosítványa is van, azóta, a vármegyében elsőként, mezőgazdasági drónpilóta vizsgát is tett, így került fel a Nébih névjegyzékébe, ahol jelenleg 55-en szerepelnek az ország teljes területéről. Szabó Józsefnek ezekre a vizsgákra azért volt szüksége, mert cége mezőgazdasági drónokat is forgalmaz, és számos bemutatót is tart.

A drónok mezőgazdaságban való használata még az elején tart, de megkerülhetetlen, fontos lehetőség. A jogszabályi háttér most már adott. A vegyszerek közül azonban még csak egyet engedélyeztek, a többi kidolgozása folyamatban van

– mondta.