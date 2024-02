A szegedi önkormányzat felújíttatja a Tavasz utcát – jelentette be csütörtökön a helyszínen Binszki József. Az alpolgármester elmondta, hogy most az utca első szakaszának rekonstrukciója kezdődik. A Kossuth Lajos sugárúttól a Zákány utcáig dolgoznak majd a munkások. Ez összesen 34 millió forintba kerül, és várhatóan április végéig el is készül az út. A második ütem már hosszabb lesz, és többe is kerül, összesen 86 millió forintba, így a Tavasz utcára 120 millió forintot költ az önkormányzat. A kivitelező már elkezdte a parkolni tilos táblák kirakását. Az utca két oldala kap majd egy szegélyt és felmarják a jelenlegi aszfaltot. Alatta kijavítják az útalapot és természetesen új burkolatot is leraknak.