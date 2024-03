Az ingatlanok iránti kereslet tavaly december végén indult hatalmas növekedésnek. Akkor azok a családok pörgették fel, akik nem akartak lemaradni a régi csok előnyeiről, és nem kerültek volna bele az új csok plusz hiteltámogatási hatókörébe. A decemberben bejelentett új családi kedvezmények aztán a sokáig halogatott ingatlanvásárlási és eladási szándékokat is komoly mozgásba hozták. Ez és a hitelkörnyezet kedvezőbbé válása robbantotta ki a mostani nagy ingatlankeresési lázat, amelytől a piac összes szereplője sokat vár mind a hiteltranzakciók, mind az ingatlaneladások tekintetében.

Vége a halogatásnak

Mintha egyszerre szűnt volna meg minden halasztási meggondolás, és az eladók újra eladni akarnak, a vásárlók pedig igen tudatosan és pontos céllal keresnek, állapítja meg az Ingatlanbazár. A portált nem lepte meg a hirtelen keresési láz, már a régi csok megszüntetésének hírére is úgy érezték, csak egy szikra kell, hogy belobbantsa az érdeklődéseket. A szikrát csak tovább csiholta a média is, amely kiemelt érdeklődéssel kísérte az ingatlanpiac változásait, eleinte az árak elszállását, majd azt, hogy mikor, hogyan és mitől fog az addig lefojtott piac életre kelni.

Csúcsszezon, optimizmussal

Az év eleje amúgy is az ingatlankeresések csúcsszezonja, kivétel nélkül minden évben januárban és februárban keresnek a legtöbben. A szezonalitás logikája és a bankrendszer felkészültsége szerint ennek a tavasz folyamán kell eladásokban megmutatkoznia. Az eladások emelkedésének várakozását alig néhány óvatosságra intő, független szakértő véleménye moderálja, a nagy franchise-hálózatok és az eladásokban egyformán érdekelt keresőportálok kivétel nélkül értékesítési csúcsokat jósolnak. Az Ingatlanbazár szerint jelenleg cunami van, amiből senki nem tudja kivonni magát, így az ingatlanirodáknak erősen javasolják, hogy a hirdetéseiket ebben az időszakban ne a kirakatokban mutogassák, hanem jelentessék is meg a portálon. Az Ingatlanbazár egyébként nem emelt árat a hirdető ügyfelei felé abból a meggondolásból, hogy segítse partnereit a sikeres értékesítésben ebben az időszakban, amikor 40 százalék fölötti az érdeklődés emelkedése.

Mire figyeljünk?

Hogy a tyúk tojja-e majd az aranytojásokat ingatlanportál és ingatlaniroda számára egyaránt, azt több faktor is befolyásolja majd. A hitelfeltételek javulása mindjárt az első ezek közül. Az már több bank által is megerősített tény, hogy a hitelfelvételi kérelmek – ha nem is 40 százalék fölötti mértékben –, de jelentősen megemelkedtek idén. Ez természetesen a kormányzati kedvezmények hatása is. A hitelek felvételét a gyermekvállalási hajlandóság is befolyásolja, illetve az, hogy a bankoknál érdeklődő családok anyagilag elég erősek-e nagy számban a hitelfelvételhez. A svájci frankos időszakból okulva hangsúlyozni kell, itt nem ajándékról van szó, hanem komoly feltételekhez kötött kedvezményes hitelekről. A banki felvilágosításnak is nagy szerepe van az anyagi helyzet reális felmérésében, mert ha nem születik meg a vállalt számú gyerek, a család nagyon előnytelen helyzetben találhatja magát. A reálbérek pedig tavaly csökkentek, és az ingatlanok eladási ára jó esetben is egyelőre stagnál, vagy kissé emelkedik is.

Azok a fránya árak

Az ár mindig a kereslet változása szerint alakul. Az Ingatlanbazáron az új építésű, vagy a nagyon jó állapotban lévő ingatlanok (konkrétan főleg a lakások) keresése emelkedett meg, ezt igazolja vissza, hogy a legnagyobb magyar ingatlan-franchise-hálózat, a Duna House jelentése szerint ezeknek az ingatlanoknak az ára 2% körül emelkedett is a fővárosban, míg vidéken sem történt árcsökkenés, sőt több megyei jogú város csatlakozott a négyzetméterenként 1 millió forint körüli városok klubjához. Természetesen nem minden használt ingatlan ára indult el felfelé. A panel- és téglalakások néhány százalékos csökkenésben vannak, és az év további részére is ez a „jóslat”, amire az ingatlanirodák az eladási alkuhajlandóságból (ez a csökkenő árak mellett is 5% körüli maradt) következtetnek.

Elképzelhető tehát olyan forgatókönyv is, hogy a keresett ingatlanok magukkal húzzák (legalábbis nem engedik lefelé) a közönséges lakások árát, és egy olyan szcenárió is, amikor az olló még jobban kinyílik a keresett és a kevésbé vonzó ingatlanok ára között. Ez utóbbit tartják általánosan valószínűbbnek.

Fő a komoly szándék

Az Ingatlanbazáron végzett keresések száma azt mutatja, hogy létezik egy határ az egyre drágábbá váló prémiumhelyen fekvő prémiumingatlanok és a „halandóknak” hitelfelvétellel elérhető ingatlanok között. Ezt a határt élesíti a befektetési ingatlanok jelenleg kissé sanyarú sorsa is az állampapír-befektetések hozamelőnye miatt. Magyarán vannak olyan árú és állapotú ingatlanok, amiket sokszorosan többen néznek meg a korábbinál, míg a 120-150 millió forint fölötti portéka keresése nem nőtt meg. A portál ezt életszerűnek látja egy olyan időszakban, amikor a legtöbb megtakarítás már elvándorolt az állampapírokba. A jó tanács tehát továbbra is az, hogy az érdeklődők telefonon és az Ingatlanbazár nevét elmondva keressék az ingatlanirodákat, amelyek a jelenlegi helyzetben akkora pluszmunkával szembesülnek, hogy szükségük van valamilyen kritériumra a komoly vásárlási szándék kiszűréséhez. Ezenkívül sok ingatlaniroda nagyon hasznos tanácsokkal tud szolgálni hitelfelvételek ügyében is, így a komoly keresők és a komoly eladók telefonon és személyesen egymásra találása csak előnyökkel járhat.