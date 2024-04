Kevesebb pénzbe, viszont rengeteg időbe kerül, ha a családfő – némi segítséggel – maga bontja le a melléképületet, esetleg az egész házat. A bontás nagy körültekintést igényel és veszélyes vállalkozás: a régi falakban elektromos vezeték futhat, gerendák, cserepek potyoghatnak a tetőszerkezetből, kidőlhet egy egész fal. Állványozásra, a fal megtámasztására is gondolni kell.

Veszélyeset is

Meghatározott köbméterig ingyen veszi át a lakóhely szerinti hulladékudvar a szelektíven vagy vegyesen leszállított sittet, afelett már fizetős a leadás. A „vegyes” konténerbe mehet műanyag hulladék is – de vas és üveg oda sem való –, a szelektív konténerbe pedig a gondosan szétválogatott építőanyagok.

Például a tiszta vályog, amely egyébként újrahasznosítható, hiszen kiszáradt állapotában porrá törhető, vízzel keverve újra alakítható, viszont tulajdonságainál fogva tartófalként nem alkalmazható. A régi öregek otthoni körülmények között is szalmatörekkel dúsították az agyagos földet, a hivatásos vályogvetőkről nem is beszélve. Kár, hogy erre a gyakorlatban ma már aligha akad példa

– mondta el Minyó István, a Minyó Kft. vezetője, hozzátéve, mielőtt vályogot vinnénk a legközelebbi hulladékudvarra, nem árt tájékozódni, átveszik-e az egyébként – mivel bontási hulladék – veszélyes hulladéknak minősített anyagot.

Az azbeszttartalmú pala vitathatatlanul veszélyes hulladék, csak a nagyobb hulladékudvarok veszik át. Az üveggyapot, illetve azbesztlap szintén az, csakis maszkban, védőszemüveggel, védőruhában fogható meg.

Tűzre vele

A bontott, szúette, újbóli építkezésre már nem érdemes faanyag tűzifaként szépen ég, azonban a ragasztózott, kátrányos fa (parketta, hajópadló), festett fa nyílászáró, illetve a farostlemez csak rongálja a kéményt, az így fűtött lakás levegője pedig egészségtelen. Jobb, ha ezek is a hulladékudvarban végzik. Az ablaküveget óvatosan kezeljük!

A régi, de jó állapotú tégla tetőcserép lefestve jól mutat a tetőn, de arra figyelni kell, hogy például a kimondottan nehéz hódfarkút elbírja-e majd a cserépléc.

Útalapba jó lesz

A vegyes sitt (törmelék), amelyben lehet vályog, cserép, téglatörmelék, vakolat, beton, egyéb építési törmelék összetörve vagy ledarálva, zúzott formában útalapként, bejáróként, a végén murvával megszórva, még jó szolgálatot tehet. A daráló házhoz is jöhet; ez nem rossz ötlet, mert a konténerrel vitetett sittet később darált formában, útalapként vásárolja vissza az építkező telektulajdonos. És ne feledjük: az elszállításnak is ára van: a 4 köbméteres konténer nagyjából 60 ezer forintba kerül. Persze ezt akkor is ki kell fizetni, ha a bontási munkálatokat maga végzi a tulajdonos. Jó tudni: a vert vályogfal bontáskor, lazítva sokkal nagyobb mennyiségűvé gyarapodik, mint amennyinek falként tűnt, ezért elszállításához is több konténer szükséges.