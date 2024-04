A BYD-vel aratott sikerünknek is az egyik fontos összetevője az volt, hogy 233 tárgyalási fordulót bonyolítottunk, és sikerült megelőzni mindenfajta kiszivárogtatást. Azt nem mindig méri fel sajnos minden szereplő kellő felelősséggel, hogy ha egy-egy beruházási tárgyalásról idő előtt hírek látnak napvilágot, akkor az az adott ország esélyeit nagyon közel viszi a nullához. Ezért is volt fontos, hogy például a BMW-vel is több éven keresztül tárgyaltunk a debreceni beruházásról, az sem került nyilvánosságra, és ugyanígy a BYD esetében is sikerült diszkréten megtartanunk ezt. Természetesen zajlanak egyeztetések arról, hogy a BYD itteni működéséhez kapcsolódó nagy beszállító vállalatok itt a térségben hova települnek. Ha a saját beszállítóit szeretné behozni, azt mi üdvözöljük, mert az újabb magyarországi munkahelyeket jelent, és ha úgy alakul, akkor a kormányzati támogatást is biztosítjuk ezekhez.