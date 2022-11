A felhőzet nyugaton szakadozgat, majd éjszaka az északkeleti, keleti harmad kivételével határozottabban csökken. A záporok hajnalra a legtöbb helyen megszűnnek, reggel már legfeljebb északkeleten eshet. Éjszaka a szélcsendes részeken párássá válik a levegő, köd is képződhet, a ködös tájakon szitálás, ónos szitálás nem zárható ki.

Pénteken a borult északkeleti, keleti részeken lassan szakadozgat a felhőzet, és inkább csak rövid időre bújhat elő a nap, míg másutt többórás napsütésre számíthatunk az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett. Számottevő csapadék napközben nem valószínű. Az élénk, néhol erős északnyugati szél fokozatosan veszít erejéből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 11 fok között valószínű, a felhősebb északkeleten mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek - írja a köpönyeg.hu.