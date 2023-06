Felhívták a figyelmet arra is, hogy autóban soha ne hagyjunk gyereket és háziállatot. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet, és még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Kiemelték: ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.