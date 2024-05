Az Egérház Alapítvány finanszírozta azt az időjárás automatát, amely közvetlen adatokat küld az idokep.hu portálra, illetve Bordány honlapjára is. A berendezésnek köszönhetően nyomon követhetők az aktuális időjárási viszonyok, és a mért adatok segítik az országos időjárási előrejelzéseket is. A hőmérséklet mellett az alapszél, a széllökés, a szélirány, a lehulló napi csapadékmennyiség, az órás csapadékintenzitás, a légnyomás valamint a páratartalom mennyiségeit is méri, illetve rögzíti az automata. Az eszköz már egy jó ideje nem működött, mert egy villámcsapás tönkretette a védelmi központ udvarán felállított berendezéseket. Az alapítvány jóvoltából a berendezések cseréje megtörtént, így most már újra, folyamatosan láthatóak a mért adatokat az interneten.