Műhullákon gyakorolhatnak mostantól a rendőrök – Fotók

Különféle bűnügyi helyszíneket bemutató szobákat rendeztek be a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Moszkvai körúti épületében. Ezekben gyakorolhatnak majd a rendőrök és a Szegedi Tudományegyetem joghallgatói is. Van például gyilkossági helyszín, és egy kirabolt kocsmába is be lehet nézni.

Átadták szerdán a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Tudományegyetem úgynevezett Kriminalisztikai Oktató Kabinetjét, ami a neve ellenére egészen érdekes és hasznos lehet. A rendőrség Moszkvai körúti épületében alakítottak ki különféle bűnügyi helyszíneket.

Az oktatókabinetben kialakítottak két vagyon elleni bűncselekmények helyszíneinek beállított termet, egy élet elleni bűncselekmények helyszíneit bemutató termet, egy rendkívüli halálesetek helyszíneit szemléltető termet, egy bűnügyi technikai laboratóriumot, valamint nem utolsó sorban két krimináltaktikai oktatótermet. Első látásra rémisztő lehet a gyilkossági helyszín, még ha nem is igazi. Fotó: Frank Yvette

Mint a filmekben

Érdekes, hogy berendeztek egy olyan szobát is, amilyet a filmekben látni, amikor az áldozatnak fel kell ismernie a támadóját a tükörfal mögött felsorakozó emberek közül. A tükörfalat egyébként detektívtükörnek hívják.

Az egyik helyiségben egy presszót rendeztek be, aminek a része egy kisbolt is. Itt elméletileg rablás történt, csak azt kell kideríteni, hogy pontosan hogyan, és ki rabolta ki az üzletet. Egy másik szobában pedig egy műholttest fogadja a gyakorlókat.

A test az ágyon fekszik, és van körülötte egy sor nyom, amikből arra lehet követeztetni, hogy hogyan halt meg.

Vannak mellette üres gyógyszereres dobozok, a fürdőkádban egy hajszárító, az asztalon pedig egy pisztoly és töltényhüvelyek.

Kihallgató is van

A hallgatók gyakorolhatják a kihallgatást is a kihallgatószobában. Az elképzelések szerint a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság a központot egyrészt a felsőoktatásban részt vevő Szegedi Tudományegyetem jogászhallgatói gyakorlati és elméleti képzése, másrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem frissen végzett rendőrtiszt állományának gyakorlati képzésekor szeretné hasznosítani.

Fontos a látásmód

Ezen kívül természetesen alkalmas a már végzett, szakmájában tevékenykedő hivatásos állomány továbbképzésére és az elvárt kriminalisztikai gondolkodásmód kialakítására.

A megyei rendőrfőkapitány az átadón elmondta, hogy az oktatóközpont egyedülálló az országban. Polyák Zsolt szerint az oktatóközpont a kriminalisztika szinte teljes spektrumában igyekszik realisztikus, beállított oktatótermekkel segíteni a rendőröket és akár a joghallgatókat is.

