Az eljárás jelenleg is folyik 1 órája

Célba ért a foglalkoztatotti riasztás

A „foglalkoztatotti riasztás” programban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai azt észlelték, hogy egy adózó rövid idő alatt száztíz főt is munkavállalóként jelentett be, úgy, hogy sem járulék-, sem áfabevallást nem nyújtott be.

delmagyar.hu delmagyar.hu

Kép : Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Megvizsgálva a cég működését kiderült, hogy a vállalkozás valószínűleg nem tudja biztosítani a működés folytatásához szükséges anyagi forrásokat. Tovább erősítette a gyanút, hogy a társaság székhelye egy, a NAV kockázatos címjegyzékében szereplő székhelyszolgáltatónál volt bejelentve. Az ellenőrzés megindítása előtt tehát feltételezhető volt, hogy az adózó kötelezettségeit nem fizeti majd meg, ezért a NAV kollégái a megbízólevél kézbesítése után közvetlenül ideiglenes biztosítási intézkedést rendeltek el, hogy a több mint 54 millió forint várható adókülönbözet megtérüljön. Az eljárás jelenleg is folyik: a végrehajtási szakterület követelésfoglalást adott ki az online számlákon szereplő vevők felé is, és zárolta a vizsgált adózó bankszámláját.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!