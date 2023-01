Idén már többen szenvedtek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. A balesetekben ismét fiatalkorúak is érintettek – közölte a MÁV, amely kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy a vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos. Hangsúlyozták, szigorúan tilos a járművek alá menni, illetve azok tetejére felmászni, hiszen az 5-6 méter magas jármű tetejéről való lecsúszás is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. Jelezték, a villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül akár halálos áramütést is okozhat, továbbá a felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek érintése életveszélyes.