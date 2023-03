Február utolsó napján a rendőrök összesen 212 határsértőt tartóztattak fel az országban – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság szerdán kiadott összesítéséből. Csongrád-Csanád vármegyében 10 csoportban 194 migránst találtak Ásotthalmon, Csengelén, Szegeden és Kisteleken. De találtak illegális bevándorlókat távolabb, Győr-Moson-Sopron vármegyében is.

A határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán pedig 130 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan magyar területre lépjen.

Ugyanaznap ismét lebukott több embercsempész is. A rendőrök Ásotthalmon állítottak meg egy horvát rendszámú autót, amit egy horvát férfi vezetett, akinek egy társa is volt. Ők három migránst akartak Nyugat-Európába csempészni.

Lebuktak még embercsempészek Nógrád és Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, marokkói, szír és török állampolgárnak vallották magukat, de ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz, az embercsempészek ellen pedig eljárást indítottak.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a migránsok teljesen lepusztították az észak-bánáti Szerbkeresztúr külterületén található elhagyott házakat is. Azt írják, hogy amióta begyűjtötték és befogadóközpontokba szállították őket, a Tisza-parti árterület erdős részébe tértek vissza, olyan helyekre, ahol a rendőrségi terepjárók sem tudják megközelíteni őket. Szerbkeresztúron a Tisza-menti töltés felé vezető utcákban álló házak nagy része korábban is lakatlan volt. Ezekben táboroztak a migránsok. Amit lehetett, eltüzeltek, a házak nagy része mostanra teljesen használhatatlanná, lakhatatlanná vált.