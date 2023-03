A „Nemzeti Rendőrség” szerepel az e-mail feladójaként, ami már önmagában is gyanús kell hogy legyen, mivel ilyen nevű testület nincs Magyarországon! Van viszont Országos Rendőr-főkapitányság vagy például Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, de ez a levél nem tőlük érkezett.



Az Interpol színre lép



A mindössze négy soros e-mailben a csalók arra kérik az olvasót, hogy töltse le a pdf-mellékletet. Abban egy rossz magyarsággal megírt, helyesírási hibáktól hemzsegő levelet talál, ami az Interpol egyik rendőri vezetőjére, az Europol gyermekvédelmi csoportjának tagjára hivatkozva, büntetőeljárás megindításáról tájékoztatja a gyanútlan olvasót.

A levél címzettjének 48 órát adnak, hogy válaszoljon, különben elfogatóparancsot adnak ki ellene. Mindezt azzal indokolják, hogy a címzett lefoglalt számítógépen és laptopján (sic!) található anyagok miatt jogi lépéseket tesznek. Aki eddig nem ijedt meg, ezután fog: a levél szerint például gyermekpornográfia, cyberpornográfia (sic!), exhibicionizmus és tiltott oldalak megtekintése miatt indul ellene eljárás.

Ezzel a rossz magyarsággal megírt levéllel próbálják a gyanútlan embereket átverni. Fotó: DM





Sok minden gyanús

A Magyar Rendőrség a közösségi oldalán kér mindenkit arra, hogy a csalók által igényelt adatokat semmiképpen ne adja meg. Az Országos Rendőr-főkapitányság sem az Interpol, sem az Europol nevében nem kommunikál, azt csak saját nevében, saját e-mailcíméről teszi. A rendőrség nem használ olyan külföldi e-mailcímeket, mint amilyenek a kamulevélben is olvashatók. A magyartalan, nyelvtani hibáktól hemzsegő megfogalmazás vagy a pontatlan törvényi hivatkozások is arra utalnak, hogy csalók küldték a levelet. A valódi zsaruk mindenkit arra kérnek, hogy ha ilyennel e-maillel találkoznak, hagyják figyelmen kívül és a családtagokat is figyelmeztessék a veszélyre.



Senki és semmi se szent

Az internetes adathalászat virágkorát éri. A csalók bármire képesek, hogy megtévesszék áldozataikat. Magyarországon már 7 bank nevében is küldtek megtévesztő kamuleveleket, de híres művészek, bankárok, kutatók vagy egyetemi klinikák nevével is előszeretettel élnek vissza a bűnözők. A szélhámosok ellen azonban lehet és kell védekezni. A rendőrség mellett például a Magyar Nemzeti Bank sajtóközleményekben és a honlapján is ad tippeket arra, hogy miként járhatunk túl az internetes csalók eszén.