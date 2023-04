Egy autó motortere égett pénteken délelőtt a tiszaszigeti határátkelőnél. A szegedi egység egy vízsugárral hűtötte vissza az izzó motorteret, majd hőkamerával vizsgálta át a járművet. Nem sérült meg senki – írja a katasztrófavédelem.

A szén-monoxid-mérgezés gyanújával szállítottak kórházba egy nőt pénteken egy szegedi lakásból. A fürdőszobában egy vízmelegítő okozta a megemelkedett koncentrációt, amit a tűzoltók speciális mérőműszerei is kimutatták. A gázszolgáltató a lakók biztonsága érdekében a készülék karbantartását rendelte el. Este egy másik szegedi lakásban is hasonló eset történt, itt is a vízmelegítő okozta a bajt. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően nem sérült meg senki.

Berendezési tárgyak égtek egy makói családi házban szombaton. Az esti órákban érkezett a lakossági bejelentés, a tüzet a makói és a hódmezővásárhelyi tűzoltók oltották el. Az ott élő idős férfit megfigyelésre kórházba szállították.

A nádas égett vasárnap kora délután Szegeden, a Téli-kikötő sornál. A szegedi tűzoltók rövid idő alatt elfojtották a lángokat, a tűz nem okozott károkat a környezetben.

Autógumik égtek vasárnap Algyőn, a töltés mellett. Egy vízsugárral oltották el a lángokat a szegedi tűzoltók, senki sem sérült meg.

Jelzett, ezzel ismét életet mentett a szén-monoxid-érzékelő vasárnap Szegeden. Egy nyílt égésterű vízmelegítő működött egy Eszperantó utcai lakásban, amikor a berendezés leadta a figyelmeztető jelzést. A szegedi tűzoltók is méréseket végeztek, kimutatták a gyilkos gáz jelenlétét a levegőben. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően senki sem sérült meg.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó vasárnap este az M43-as autópályán Szeged közelében, a Budapest felé tartó pályatesten. A műszaki mentést a szegedi és a makói hivatásos egységek végezték el, a mentés idején félpályás útlezárás volt érvényben. Nem sérült meg senki.