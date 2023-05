A vád szerint a gyanúsított első ízben 2023. március 23-án jelent meg a bíróságon, ahol közölte, hogy az egyik ott dolgozó bíróval szeretne beszélni. A biztonság őrök indok hiányában távozásra szólították fel. Ekkor azonban kiabálni kezdett és rátámadt az egyik őrre, akit arcán is megütött. Miután kivezették az épületből, kint még a bejárati ajtóba is többször belerúgott. A második esetre e hét szerdán került sor, amikor a gyanúsított ismét megjelent a bíróság előtt és ismét követelni kezdte, hogy beszélhessen a bíróval. Mivel az épületbe nem engedték be, az utcán ordítozva becsületsértő kifejezésekkel illette a bírót, és azzal fenyegetőzött, hogy súlyos bűncselekményeket követ el ellene.

A garázdaság, minősített zaklatás valamint becsületsértés miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban a járási ügyészség a bűnismétlés tényére és veszélyére figyelemmel indítványozta, annak okán is, hogy a nőt a vele szemben már az első esetet követően megindult nyomozás sem tartotta vissza az újabb bűncselekmény elkövetésétől.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a mai napon fog dönteni.