Holttestet találtak január 9-én Szegeden. Ez sajnos nem is olyan ritka, az azonban igen, hogy a mai napig nem lehet tudni, ki lehet a megtalált ember. Hogy ez mielőbb kiderüljön, a rendőrség közölte a személyleírását. Ugyanis a rendőrök nem csak bűnözőket, vagy lopott kocsikat keresnek, számtalan dolog miatt kérik az emberek segítségét. Ilyen az ismeretlen holttestek azonosítása is. A januárban megtalált férfiről annyit árultak el, hogy nagyjából 160 centi magas, és 50-60 kiló közötti súlyú lehetett. A vékony testalkatú, közel-keleti férfi 30-35 év körüli lehet. Azt is közölték, hogy arca, testszőrzete borotvált. „hímtagja” körülmetélt. Különös ismertetőjele, hogy a jobb oldali combjának felső részén tenyérnyi pigmenthiány látható.

Egy másik férfi holttestére pedig májusban bukkantak. A teste azonban már erősen előrehaladott bomlásnak indult, ezért részletesebb adatokat nem tudtak adni róla.

Velük együtt összesen tíz olyan ismeretlen holttest szerepel a rendőrség körözési listáján, amelyiket Szegeden találták meg. Ez néhány évvel ezelőtt, 2019-ben éppen a duplája volt.

A legrégebbi holttestet 1998-ban találták. Egészen pontosan, amikor megtalálták, még élt. A férfi a beszállítása után az akkori SZOTE idegsebészeti klinikán hunyt el. Aki esetleg tud valamit ezekről az emberekről, mindenképpen értesítse a rendőrséget.

Az ismeretlen holttestekkel kapcsolatban egyébként szigorú protokoll van a rendőrségnél. A megtalált, azonosítatlan testek nyilvántartásba kerülnek, de előtte ujjlenyomatot vesznek, vizsgálják a tetem fogazatát, és egyedi azonosítókat keresnek rajtuk. Ez lehet tetoválás, beépített protézis és műtéti heg is. Utóbbiakat egybevetik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásával, és ha ez nem vezet eredményre, először a körözéseket nézik át. Amennyiben valószínűsíthető, hogy a megkerült testnek köze lehet egy eltűnt emberhez, akkor szembesíteni hívják azt, aki az eltűnést bejelentette. A halottvizsgálatkor természetesen DNS-mintát is vesznek.