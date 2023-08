Vendégmunkások ültek az autóban, amikor egy kamion hátuljának ütköztek az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza határában.

A személyautóban román apa és fia ült, amikor valószínű a fáradtság miatt nekiütközött az előtte haladó szerb kamion hátuljának, amitől a kocsi az árokba sodródott. A helyszínre mentő is érkezett, de apa és fia nem sérült meg, és a kamionosnak sem esett baja. A kiskunfélegyházi tűzoltókat is riasztották, akik áramtalanították a személygépkocsit. A baleset miatt torlódás alakult ki a Szeged felé vezető oldalon. A nyári szabadságok miatt nagyon sok vendégmunkás tart hazafelé, akik a hosszabb távolságok miatt hamarabb elfáradnak a nagy melegben, figyelmetlenek, és emiatt több baleset is történik az autópályákon.