Folytatódott a Szegedi Törvényszéken csütörtökön a Koncz Judit megölésével vádolt férfi büntetőpere. Tóth Tibor bíró egy vallomást ismertetett, de előtte – ahogy ez lenni szokott – megkérdezte a vádlottak, hogy történt-e valamilyen változás a személyi körülményeiben. Ekkor derült ki, hogy a férfi angliai lakcíme megváltozott, mert vásároltak odakint egy új házat. Ezután következett a tanúvallomás felolvasása. A vallomást egy férfi tette, aki elmondta, hogy 13-14 éve ismeri a vádlottat, annak szentesi kocsmájából, ahol egyébként a későbbi áldozat pultos volt. Elmondta, hogy Koncz Judit az eltűnése előtt sokat panaszkodott, hogy a vádlott nem foglalkozik vele. A tanú arról is beszélt, hogy a férfi nyilvánosan is beszélt arról, megöli a fiatal nőt. Az ügyész és az ügyvéd nem szólt hozzá a vallomáshoz, a vádlott viszont igen. Ő – ahogy eddig – most is mindent tagadott, és azt mondta, hogy a tanú nem mondott igazat.

Ahogy korábban megírtuk, a férfi és a nő 2003-ban ismerkedtek meg, és 2004-ben közös gyermekük is született, Szentesen éltek. A férfi múltja már akkor is kétes volt, Németországban lopás miatt 18 hónapos börtönbüntetésre ítélték. Amíg ezt töltötte, Koncz Judit beleszeretett egy ismerősébe, és hozzá is költözött.

A férfi látszólag elfogadta és tudomásul vette azt, hogy elhagyta a párja, valójában azonban elhatározta, hogy elégtételt vesz és megöli a nőt, ezzel egyúttal pedig a közös gyermekük felügyeleti jogát is megszerzi magának. Ekkor már csak a megfelelő alkalomra várt. A 26 éves nő 2006 júliusában egyik este a gyermekével egyedül volt otthon. A férfi éjszaka bement az udvarra, megmérgezte a házőrző kutyát, majd volt élettársát elhurcolta és halálra verte, a holttestet pedig a Tiszába dobta. Közben a kisgyermek egyedül volt a házban, és egy végtelenített lejátszásra állított DVD-t nézett. Koncz Judit holttestét egy horgász találta meg 2007. július 3-án, de azonosítani csak csak 2020-ban sikerült.





