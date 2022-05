Az évekkel ezelőtt megölt Koncz Judit ügyében folytatódott a tárgyalás csütörtökön a Szegedi Törvényszéken, ahol a vádlott tett vallomást, illetve próbált belekötni a bírósági eljárásban keletkezett dokumentumok szinte minden egyes mondatába. Azzal kezdte, hogy hatályon kívül helyeztetne egy sor tanúvallomást, és az igazságügyi elmeszakértő véleményét is.

Tóth Tibor bíró azt mondta, hogy utóbbiakat először meg kell ismerni, azután dönthetnek a sorsukról. Az előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés miatt indult eljárásban a férfi egyébként folyamatosan tagadta a gyilkosság elkövetését. A csütörtöki tárgyaláson arról beszélt, hogy neki semmi köze az egészhez, sőt egészen odáig ment, hogy a fiatal nő öngyilkos lett szerinte.

A vádirat szerint a férfi és a nő 2003-ban ismerkedtek meg, és 2004-ben közös gyermekük is született, Szentesen éltek. A férfi múltja már akkor is kétes volt, Németországban lopás miatt 18 hónapos börtönbüntetésre ítélték. Amíg ezt töltötte, Koncz Judit beleszeretett egy ismerősébe, és hozzá is költözött.

A férfi látszólag elfogadta és tudomásul vette azt, hogy elhagyta a párja, valójában azonban elhatározta, hogy elégtételt vesz és megöli a nőt, ezzel egyúttal pedig a közös gyermekük felügyeleti jogát is megszerzi magának. Ekkor már csak a megfelelő alkalomra várt. A 26 éves nő 2006 júliusában egyik este a gyermekével egyedül volt otthon. A férfi éjszaka bement az udvarra, megmérgezte a házőrző kutyát, majd volt élettársát elhurcolta és halálra verte, a holttestet pedig a Tiszába dobta.

Közben a kisgyermek egyedül volt a házban, és egy végtelenített lejátszásra állított DVD-t nézett. Koncz Judit holttestét egy horgász találta meg 2007. július 3-án, de azonosítani csak csak 2020-ban sikerült.

D. Lajos nem segítette a nyomozást, és végig tagadta, hogy bármi köze lenne az asszony eltűnéséhez. Koncz Judit édesanyjának például azt mondta anno, hogy a nő él és külföldön dolgozik prostituáltként. Ők azonban nem hittek neki. A per később folytatódik a Szegedi Törvényszéken.