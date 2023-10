Összesen 198 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton az országban – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében, hat csoportban 171 határsértőt találtak Ásotthalmon, Röszkén és Szeged-Gyálaréten. A szomszédos Bács-Kiskun vármegyében most 7 illegális bevándorlót találtak, de bukkantak migránsokra Komárom-Esztergom vármegyében is.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Panon RTV pedig arról számolt be, hogy 870 illegális bevándorlót szállított el a szerbiai rendőrség Szabadka, Pirot, Nagykikinda és Zombor területéről. Négy automata puskát, négy pisztolyt, de bizonyos mennyiségű pszichoaktív szert is lefoglaltak. A kétnapos akció alatt 11 ezer 200 autót ellenőriztek, és 15 ezer 600 embert igazoltattak. Az akció alatt továbbá 28 mobiltelefont is találtak. Az akcióban egyébként a rendőrség különböző alakulatai közül több százan vettek részt.

A lap információi szerint a szerb és a magyar hatóságok megegyeztek, hogy a magyar fél éjszakánként nem toloncolja vissza Szerbiába a Magyarország területén elfogott illegális bevándorlókat. Ehelyett kapcsolatba lépnek majd a szerb belügyminisztériummal, akik ezt követően átveszik a kitoloncolt migránsokat – mondta el szabadkai látogatásán Bratislav Gašić. A szerb belügyminiszter arról is beszélt, hogy a rendőrség két koszovói albán származású férfit azzal gyanúsít, hogy migránsokat csempésztek és láttak el fegyverekkel.