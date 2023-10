Összesen 49 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök vasárnap az országban – közölte hétfőn az Országos Rendőr-főkapitányság. Közülük Csongrád-Csanádban 3 csoportban 39 határsértőt találtak Ásotthalmon és Röszkén. De találtak illegális bevándorlókat Bács-Kiskun és Vas vármegyékben is. A határkerítés Bács-Kiskun vármegyei szakaszán 9 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen. A rendőrség arról is beszámolt, hogy a hétvégén csaknem 790 határsértővel szemben intézkedtek. Pénteken 538, szombaton 198, vasárnap pedig a mér említett 49 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel.

Az elmúlt héten az ország területén 3424 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a határzárhoz. A megelőző héten – október 16-tól 22-ig – a feltartóztatottak száma 4437 volt. Emellett embercsempészés miatt 19 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás – derül ki a rendőrségi összesítésből. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor marokkói, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Közben a szerbiai Pannon RTV arról számolt be, hogy a szerbiai belügyminisztérium folytatta az illegális migránsok felkutatását Észak-Vajdaságban. Erről Dejan Luković tábornok, a szerbiai rendőrség segédigazgatója beszélt. Elmondta, hogy 157 illegális migránst gyűjtöttek be Szabadka és Nagykikinda környékén. 289 töltényt is lefoglaltak, de gyógyszert és pszichoaktív anyagokat, egyenruhákat is találtak egy Szabadkához közeli illegális táborban, ahonnan Nyugat-Európa felé szállították a bevándorlókat. A vasárnapi akcióban 43 migránsszállást fésültek át.