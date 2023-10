Lőw Immánuel, a híres szegedi főrabbi unokájával, valamint három Szegedről elszármazott, Izraelben élő családdal áll kapcsolatban a Szegedi Zsidó Hitközség – tudtuk meg Kendrusz Attila rabbitól. A háborús körülmények ellenére valamennyien jól vannak, akik délen, a Gázai övezet közelében éltek, északra, biztonságosabb környékre költöztek. A Szegedi Zsidó Hitközség egyetlen tagja sem tartózkodik a háború sújtotta Izraelben.

Lőw Immánuel kilencvenes éveiben járó unokája a Gázától nagyjából 15 kilométerre lévő Askelónban élte át a Hamász rakétacsapásait – továbbra is ott él, biztonsága érdekében azonban további részleteket nem közölhetnek. Az Európai Unió és az Egyesült Államok által is terrorszervezetnek tartott palesztin Hamász iszlamista szervezet szombaton intézett példátlan támadást Izrael ellen. Pár alatt több mint 4400 rakétát lőttek ki az izraeli településekre, ami a Szegedről elszármazottakat is sokkolta.

Lőw Immánuel unokája Askelónban élte át a rakétacsapást. Lőw Immánuel édesapját, Lőw Lipótot követve 1878 és 1944 között volt Szeged főrabbija.

Fotó: Atef Szafadi

Kendrusz Attila hozzátetette, hogy a sokszor évtizedek óta Izraelben élőknek elsősorban lelki támogatást nyújtanak. Bár valamennyien anyanyelvi szinten beszélnek héberül, ahogy a holokauszttúlélőknek, úgy nekik is sokat jelent, hogy ha Magyarországról – ahol felnőttek – valaki felhívja őket és magyar nyelven beszél hozzájuk. A telefon- és az internethálózat működik, a kapcsolattartásnak nincs akadálya.