Összesen 648 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban csütörtökön – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében a járőrök 21 csoportban 628 határsértőt találtak Ásotthalmon, Mórahalmon, Röszkén és Szegeden. A szomszédos Bács-Kiskun vármegyében, Budapesten, és Győr-Moson-Sopronban is bukkantak illegális bevándorlókra.

Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 17 migránscsoport próbált betörni Magyarországra. A rendőrök 504 embert akadályoztak meg ebben.

Nincs olyan nap, hogy ne találnának embercsempészt Csongrád-Csanád vármegyében. Így volt ez csütörtökön is. A rendőrök Ásotthalmon állítottak meg egy román rendszámú autót, amit egy román férfi vezetett. A kocsiban 12 külföldit találtak. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor albán, indiai, marokkói, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, ezt egyikük sem tudta igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a magyar határ közelében élők, és még a szabadkaiak is attól tartanak, hogy a tél közeledtével a migránsok nagyobb csoportokban áraszthatják el a lakott területeket. Hozzátették: folyamatosak a határsértési próbálkozások a szerb-magyar határszakaszon. Azt is írták, hogy elmúlt napokhoz képest szemmel láthatóan kevesebb migráns tartózkodik a szabadkai befogadóközpontban. Sok csoport tanyázik a kerítésen kívül és a szántóföldeken. Közülük sokan panaszkodtak, hogy a hideg idő beköszöntével fáznak a szabad ég alatt.