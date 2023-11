Kedden a rendőrök a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 4 csoportban összesen 22 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarország területére lépjen

– közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság.

A szerbiai Pannon RTV pedig azt írta, hogy szinte mindennaposak a rendőri akciók Királyhalmon. Emlékeztettek, hogy a különleges egységek már több mint tíz napja vannak jelen az észak-bácskai térségben. Ez idő alatt több ezer migránst fogtak el, és számos búvóhelyet kutattak fel.

A helyiek azt mondják, hogy ugyan kevesebben, de továbbra is jelen vannak a migránsok a búvóhelyeken. A határkerítés mellett most is elhagyott hálózsákok, táskák és ruhadarabok jelzik az útvonalaikat. A lakók valamennyire megnyugodtak az állandó rendőri jelenlét miatt. Viszont azt mond- ják, ha ez megszűnik, a migránsok biztos, hogy visszatérnek a térségbe.

A szerb hatóságok több mint 110 ezer járművet és 357 épületet ellenőriztek Vajdaság-szerte. Királyhalomra egyébként a vele szomszédos Ásotthalomról is gyakran érkeznek látogatóba rokonokhoz, barátokhoz az em­berek. A rendőrségi akciónak kö­szönhetően most ott is csökkent a migránsok jelenléte, valószínűleg kevesebben próbálkozhatnak a határon átjutással. Az előzetes bejelentések szerint 15 naposra tervezett rendőrségi akció határideje a napokban jár le.