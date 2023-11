Összesen 18 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban csütörtökön – tájékoztatott pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. Most kivételesen Bács-Kiskun vármegyében voltak többen, ott 17, Csongrád-Csanádban Szegeden pedig egy embert találtak. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor srí-lankai és szír állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig emlékeztetett, hogy pontosan egy hét telt el azóta, hogy múlt pénteken hajnalban egymással szemben álló migránsbandák lövöldöztek Horgos külterületén. Akkor három illegális bevándorló halt meg és egy megsérült. A migránsok és az embercsempészek több órán át lőtték egymást. Aleksandar Vučić szerb államfő utasítására már másnap a szerbiai belügyminisztérium különleges alakulatainak több száz tagja, páncélozott harci járművek és helikopterek érkeztek a térségbe. Az akció azóta is tart. Az egy hete tartó rendőrségi akcióban eddig már több mint kétezer illegális bevándorlót szállítottak el a térségből. Csütörtökön újabb 738 migránst fogtak el a szerb belügyminisztérium tagjai Szabadka, Zombor, Nagykikinda és Pirot területén – mondta Dejan Luković, a szerbiai rendőrség segédigazgatója, aki azt is kiemelte, hogy a csütörtöki akció során 32 újabb olyan épületet ellenőriztek, ahol migránsok lehettek elszállásolva, és 5096 járművet is. Összesen 87 külföldi útlevelet és hat személyi igazolványt is találtak és lefoglaltak. A lap megjegyezte, hogy a horgosiak hosszú idő után végre újra biztonságban érzik magukat, hiszen a helyi Művelődési Házban állomásoznak a különleges alakulatok egységei, akik éjjel-nappal akcióznak. A helyi emberek migránsokat sem látnak a környéken.