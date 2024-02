Alig pár hónapja még apokaliptikus filmekbe illő roncsok árválkodtak Csongrád-Csanád vármegye útjain, de egy kormányrendeletnek köszönhetően két hónap alatt megtisztult a déli határszakasz az embercsempészek által hátrahagyott járművektől. De Szegednek ez az idő sem volt elég arra, hogy cselekedjen.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Sajtószolgálata azt közölte lapunkkal, hogy február 6-ig összesen 139 bejelentést kaptak és ennyi roncsot is vittek el. A bejelentések Ásotthalom, Balástya, Bordány, Mórahalom, Öttömös, Röszke, Ruzsa, Üllés, Zákányszék és Szeged térségéből érkeztek.

Szegeden nem foglakoznak vele

Viszont a szegedi önkormányzat megtréfálhatta a kormányhivatalt, mert tettek ugyan egy bejelentést, de amikor a szállítók kimentek a megadott helyszínre nem találták a kocsit. Ráadásul Szegedről a rendelet hatályba lépése, azaz november 16-a óta ez az egy bejelentés érkezett. Pedig a városban a szokásos magára hagyott kocsik mellett akadnak nyilvánvalóan embercsempészetre használt járművek is. Két kiégett jármű található ugyanis Szentmihály határában, egy pedig Gyálarét térségében maradt. De nagyon messzire nem is kell menni a várostól, hogy gyanús autókra bukkanjunk: a Tiszavirág Sportuszoda közvetlen közelében is található egy rommá tört francia autó. Bár a szegedi önkormányzat büszke arra, hogy zöld város, és külön zöld tanácsnokot is foglalkoztat, a jelek szerint ez a feladat hidegen hagyja a környezetvédelemre szavakban nagyon érzékeny városvezetőket.

Ásotthalom és Mórahalom volt a gócpont

A kormányhivatal szerint a legrosszabb helyzet egyébként Ásotthalom és Mórahalom térségében alakult ki, de több tucat jármű sorakozott az 55-ös út közelében is.

A megoldás tavaly novemberben jött el, ekkor az új kormányrendeletnek köszönhetően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal kapta meg feladatként, hogy szállíttassa el ezeket a roncsokat. Egy jogszabály szerint a kormányhivatalnak a közterület-felügyelők és a mezőőrök szólnak majd az autókról. A hivatal munkatársai értesítést helyeznek el azokon, majd – ha senki sem jelentkezik értük – négy nap múlva elszállítják az autókat. Az elszállított járműveket három hónapig őrzik, az alvázszámát és rendszámát pedig közzéteszik a kormányhivatal honlapján.

Eladják a kocsikat

Ha három hónapon belül nem jelentkezik érte a tulajdonos, az autókat értékesíthetik. Ha a tulajnak ezután jutna eszébe, hogy hiányzik a kocsija, akkor – az eladás után – még kilenc hónapig jelentkezhet érte, majd a szállítási és tárolási költség levonása után megkapja a maradék pénzt.

A hivatal egyébként már decemberben jelezte, hogy minden bejelentett kocsitól megtisztította a határmenti településeket, és arra kérte az érintett polgármestereket és mezőőröket, hogy ha találnak még hasonló járműveket, azokat is jelezzék, ezt ugyanis csak ők tehetik meg, hivatalból nem járhatnak el.