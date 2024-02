Tavaly november közepe óta tartotta valaki félelemben légpuskájával az odesszai városrész lakóit. Rendszertelen időközönként sütötte el a fegyverét. Általában este 22 óra és hajnali egy óra között adott le lövéseket a Székely sori és a Vedres utcai társasházak által határolt területen.

Beismerte a lövöldözést

Bár a közösségi médiában többen is panaszkodtak az orvlövészre, de senki sem fordult a rendőrséghez – válaszolta megkeresésünkre a vármegyei főkapitányság sajtószolgálata. A Szegedi Rendőrkapitányság végül hivatalból indított eljárást garázdaság szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt. A környéken még házkutatásokat is tartottak, lapunk egyik, ártatlannak bizonyuló olvasójánál is jártak az egyenruhások. Végül az adatgyűjtés során került látókörbe az a férfi, aki későbbi meghallgatásán beismerte a lövöldözést. A légpuskát is megtalálták és lefoglalták, amit szakértők bevonásával vizsgálnak.

A légpuska súlyos sérülést okozhat

Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke szerint többféle légpuska van. Van olyan típus, amikor egy rugót felhúzva, a sűrített levegő lövi ki a lövedéket, de olyan fegyverek is kaphatóak, amelyekből egy szén-dioxid-tartály repíti ki a golyót. Ezek általában 4,5 milliméteres ólomgolyók. Ha a fegyver csőtorkolati energiája nem magasabb 7,5 joule-nál, akkor akár egy bőrkabát is megállítja a lövedéket. Ha viszont az emberi bőrfelületet találja el az ólomgolyó, akkor az izomszövetbe hatolhat és akár súlyos sérülést okozhat.

Német Ferenc, a szakmai kamara alelnöke arra emlékeztetett, hogy volt olyan eset Magyarországon, amikor a meglőtt embert kórházba kellett szállítani, mert a golyó 3-4 centi mélyen hatolt be a testébe és emiatt műteni kellett.

Akár a rácsok mögé is kerülhet

A börtönt is kockáztatja az, aki közterületen légpuskával lövöldözik. Ragány Zoltán szegedi ügyvéd lapunknak elmondta, a garázdaság az úgynevezett szabálysértési elzárással is büntethető. A szabálysértési törvény szerint az elzárás mértéke legalább egy, legfeljebb 60 nap lehet, amit – a börtönbüntetéshez hasonlóan – egy büntetés-végrehajtási intézetben kell letölteni.

Ragány Zoltán hangsúlyozta, hogy ha a lövöldöző valakit véletlenül eltalál, a lövedék pedig sérülést okoz, akkor már nem garázdaság, hanem testi sértés bűncselekménye miatt vonhatják felelősségre. Ha pedig valaki más vagyonában, például autójában okoz kárt a légpuskával, akkor vele szemben polgári jogi úton fognak fellépni, és a kárt meg kell térítenie.