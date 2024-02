Huszonegy határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, szombaton tizenegy, vasárnap nyolc, jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Emellett az ország belsejében elfogtak egy határsértőt is, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten 45 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten – február 5-étől 11-éig – a feltartóztatottak száma hét volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak hat határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Ezt az eljárást akkor indítják el, ha az illegális bevándorló be tudja bizonyítani, hogy olyan országból jött, amelyikkel van Magyarországnak toloncegyezménye. Ezek egyébként Horvátország, Románia és Ukrajna. Embercsempészés miatt két gyanúsított ellen indult büntetőeljárás.

Közben pedig az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága elfogadta a migrációs paktumot. Ez a döntés annak a 2015-ben kezdődött folyamatnak az újabb lépése, amellyel bűnözők segítségével nagy tömegben áramlanak főként ismeretlen személyazonosságú férfiak az Európai Unióba.