Vádat emeltek az ellen a két fiú ellen fiúval, akik tavaly januárban 5 szegedi üzletbe törtek be, az egyikbe többször is – közölte az ügyészség. A két fiú az egyik szegedi bevásárló központ parkolójában levő kifőzdébe tört be háromszor. Hetente feszítették fel az ajtaját, és készpénzt, valamint elektronikai cikkeket loptak el, összesen 100 ezer forint értékben. Ugyanebben az időszakban hasonló módszerrel behatoltak egy étterembe, ahonnan készpénzt és élelmiszereket loptak el 200 ezer forint értékben, egy büfébe ahonnan 30 ezer forintot vittek el, továbbá egy pavilonba ahonnan 20 forint értékű italt vittek el. A vádlottak betörtek egy lángossütőbe és egy temetkezési vállalkozóhoz is, de onnan semmit nem tudtak elvinni. Üzletszerűen elkövetett lopással vádolják őket.