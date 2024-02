Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 42 perce

Kiszámíthatatlanok a szabadtéri tüzek

Megvolt az első idei szabadtéri tűz Csongrád-Csanád vármegyében. Ez a katasztrófavédelem szerint semmi jót nem jelent, mert a jó idő miatt egyre több ilyenre számítanak. A tüzek jó részét egyébként továbbra is a figyelmetlenség okozza, de volt már példa szándékos gyújtogatásra is. Ezeket a tüzeket ráadásul nem könnyű oltani, a tűzoltók sokszor kerülhetnek akár életveszélybe is.

Nehéz megküzdeni a nagy szélben a lángokkal. Fotó: katasztrófavédelem

Öt hektáron lángolt a nádas szombaton kora délután Forráskút külterületén. A kisteleki és a ruzsai hivatásos, valamint az üllési önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat, a tűzesetben nem sérült meg senki – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Molnár Krisztina hozzátette, hogy a szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen jó időben sokan választanak szabadtéri programot, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, másrészt kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát ugyanis emberi tevékenység okozza. Forrás: katasztrófavédelem Veszélyes cigarettacsikk Ráadásul nem csak a kerti munkák jelentenek veszélyt, hiszen gyakran okoz tüzet külterületen egy autóból kidobott izzó cigarettacsikk, ami lángba borítja az aljnövényzetet. Sokan az üvegpalackokat is kidobják a járművekből utazás közben, ám erős napsütéskor az üveg a fényvisszaverésével és szétszórásával képes annyira áthevíteni a környezetét, hogy a szárazabb vegetáció könnyedén lángra kaphat. Éppen ezért – és természetesen a környezet megóvása érdekében – azt kérik, hogy utazáskor a szemetet ne dobják ki a járművekből. A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, ami – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet. Vannak szabályok A tűzgyújtásra egyébként komoly szabályok vonatkoznak csak éppen ezzel kevesen vannak tisztában. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, és a tarlóégetés is szigorúan tilos. Belterületen csak abban az esetben lehet avart és kerti hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé teszi. Szegeden például a belvárosban egyáltalán nem szabad avart égetni. A belvároson kívül lehet, de csak március 01-je és április 15-e, valamint október 01-től november 30-ig. Viszont, ha tűzgyújtási tilalom van, akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés belterületen, a tűz állandó felügyelete mellett. Legyen víz a közelben Molnár Krisztina hangsúlyozta, hogy tüzet csak megfelelő időjárási körülmények között, szélcsendes időben szabad gyújtani. Gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kéziszerszám – közelben tartásáról. Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudunk tartani. Ráadásul ezek a tüzek nagyon veszélyesek, hiszen a lángokat a szét továbbterjeszti, így a tűzoltók például egy nagyobb nádastűz oltásakor sokszor kerülhetnek életveszélybe.

