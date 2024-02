A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján negyedévente közzéteszi a nagy összegű adótartozást felhalmozók listáját. A közzétételre az adott negyedév utáni 30 napon belül kerül sor, így a mostani közölt adatok a tavaly december 22-i állapotot mutatják. Mi is átnéztük a listát, és meglepetésünkre három Csongrád-Csanád vármegyei adótartozót is találtunk. Nincsenek ugyan az élbolyban, de így is komoly pénzt szeretne tőlük beszedni az adóhivatal, ami egyáltalán nem lesz könnyű.

Sok tízmillió sokra megy

Itt van például Nagy Laura Anna, aki 53 millió 136 ezer forint adót nem fizetett meg, és erre rájön még 45 millió 672 ezer forint bírság és egyéb pótlék is.

Csakhogy, amikor a behajtók ellátogattak a nő állandó lakcímére, ami Apátfalván van a Móricz Zsigmond utca 9-es szám alatt, igencsak meglepődhettek. Ott ugyanis csak néhány fa és bokor van, épületnek nyoma sincs. Ráadásul a nőről a faluban senki sem tud semmit, azt mondták, hogy még nem is látták.

Az – ezek szerint csak papíron – apátfalvi nőt egy ambrózfalvi férfi követi a vármegyei, meglehetősen kétes rangsorban. Erdős Lajos, aki a Hunyadi János utca 32-es számú házba van bejelentve, 19 millió 997 ezer forint adót, plusz 41 milliós 848 ezer forint bírságot és pótlékot nem fizettet meg. Így 61 millió 845 ezer forinttal tartozik az államnak.

Vannak kisebb halak

Az előző két emberhez képest szinte kishalnak számít a magyarcsanádi Kovács Péter. A férfi 10 millió 332 ezer forintot felejtett el valahogy befizetni, amire jön 11 millió 677 ezer forint egyéb költség.

A listán szereplő három Csongrád-Csanád vármegyei nagy adótartozó tehát összesen 182 millió 662 ezer forinttal tartozik az államnak.

Csak érdekességképpen: a legnagyobb adós egy hajdúbagosi férfi, aki egyedül nem kevesebb mint 1 milliárd 386 millió 304 ezer forint adóhátralékot halmozott fel, és az adóhatóság ezt még megfejelte 2 milliárd 993 millió 028 ezer forinttal.

Sok a magánszeméy

A hivatal új adóslistáján összesen 47 adózó szerepel. Ebből 19 vállalkozás, a többi magánszemély.

A NAV egyébként nem viccel, ha be kell hajtani valamit. A végrehajtók minden ingó, ingatlan vagyont lefoglalhatnak, és a házastárs vagyonára is kiterjeszthetik a végrehajtást. Az adóvégrehajtók személyesen mennek ki a lakhelyekre vagy vállalkozások címeire, bizonyos esetben kérhetik a rendőrség segítségét is. Az adóvégrehajtók nem kötelesek előre bejelentkezni. Ha az adós a lefoglalt dolgot eladja, zártörés bűncselekményét követi el. Járművét akár közterületen lefoglalhatják, de bizonyos esetekben menet közben is kiszállíthatja a rendőrség, ha körözést rendelhetnek el.