Az MTI pedig arról számolt be, hogy Horvátország és Szlovénia vezeti majd azt a munkacsoportot, amelynek célja a nyugat-balkáni útvonalon működő embercsempész-hálózatok elleni küzdelem hatékonyabbá tétele. A ZeBRa kódnevet viselő munkacsoport az Európai Unión belüli rendőrségi együttműködés összehangolásával megbízott ügynökség, az Europol alatt működik majd, és a horvát, valamint a szlovén rendőrök mellett boszniaiak és németet is tagjai lesznek. Tevékenységének egyik legfontosabb része a bűnügyi nyomozásból származó hírszerzési információk megosztása, valamint konkrét intézkedések kezdeményezése az embercsempész-hálózatok felszámolására. A munkacsoport létrehozását Horvátország kezdeményezte, és a székhelye is ott lesz.

A horvát rendőrség tavaly 1612 embercsempészt tartóztatott le, és ehhez kapcsolódóan 1499 bűncselekményt vett nyilvántartásba. Az idei évben március 7-ig 433 embercsempészt fogott el a rendőrség, és 437 embercsempészettel összefüggő bűncselekményt regisztrált, ami 320, illetve 277 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.