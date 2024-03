Több ezer eurót, forintra átszámítva milliókat fizetnek ki a migránsok azért, hogy Európába jussanak – írja a Hirado.hu. Utazásuk alatt sokszor taxira és telefonálásra is költenek, és gyakran nemzetközi hívásokat is indítanak, ami különösen drága. Az M1-nek a migránsok maguk is bevallották, hogy az utazás sok pénzbe kerül, de arról nem szívesen beszélnek, hogy ezeket a költségeket pontosan miből fedezik.

A szerb fővárosban kedden készült felvételeken látszik, ahogy migránsok érkeznek a központba, közben azt szervezik, hogy melyik határ felé induljanak tovább. Sokan még Afganisztánban megszervezik és kifizetik az út egy-egy szakaszát.

Az egyik férfi háromezer eurót, vagyis csaknem egymillió-kétszázezer forintot fizetett azért, hogy Törökországtól Szerbiáig jusson. Egy másik migráns pedig arról is beszélt, hogy az ár azon is múlik, milyen hosszú az út és milyen nagy a lebukás veszélye.

Kabultól Törökországig 4000 dollárt kért az ügynök. Szerbiáig további 3500-at kellett fizetnem. Nem tudom pontosan, kik az ügynökök, de nagyon sok emberük van. Mindenhol ott vannak, és megmondják a további útvonalakat

– magyarázta az egyik migráns.