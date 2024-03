A rendőrök csütörtökön két illegális bevándorlót fogtak el, mindkettőt Szegeden – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Arról pedig már a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt az MTI-nek, hogy Brüsszel a migránsok betelepítésének felgyorsítását és bevándorláspárti kampány indítását tervezi.

Rétvári Bence szerint Brüsszel előzetes tervei és tájékoztatása szerint a tavaly decemberben „áterőszakolt migrációs paktum” nyári hatályba lépése után minden ország hat hónapos határidőt kapna, hogy előkészítse a paktum végrehajtási tervét. Brüsszel el akarja vonni a felzárkózási pénzek egy részét migrációs célokra, kampányt tervez indítani a paktum népszerűsítésére, és külön apparátust állít fel a migránskvóták betartásának ellenőrzésére.

Hozzátette, hogy Brüsszelben továbbra is a migráció szervezésével foglalkoznak és nem a megállításával. Szerinte a gondolkodás középpontjában a migráció kezelése áll, nem pedig a migráció megállítása, illetve a külső határok védelme. Értékelése szerint továbbra is azt erőltetik, ami eddig sem működött, a migráció menedzselésével foglalkoznak, és most minden eddiginél nagyobb erővel akarnák érvényesíteni az akaratukat, még akkor is, ha ez a magyar és európai családok kárára történne.