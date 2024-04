Elfogadta múlt pénteken a szegedi közgyűlés a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének tavalyi évről szóló jelentését. Hallai Zsolt kirendeltségvezető alapos dokumentumot készített. Ebből kiderült, hogy a hivatásos, létesítményi és az önkéntes tűzoltók tavaly összesen 964 káreseményekhez vonultak ki. Ez az egy évvel korábbinál 7 százalékkal több. Jó hír viszont, hogy tűzből kevesebb volt. Összesen 347 helyen kellett oltaniuk, ami 16 százalékkal volt kevesebb a 2022-esnél. Ebből 120 szabadtéri tűz volt.

A vármegyénkben kétszer kellett elrendelni tűzgyújtási tilalmat. Egyezer június 22-e és augusztus 7-r között, egyszer pedig augusztus 24-e és szeptember 24-e között.

Házakban és lakásokban 86 tűz keletkezett, ami szintén kevesebb az egy évvel korábbinál, 7 százalékkal. Ezekben a tüzekben 30 ember sérült meg, de szerencsére haláleset nem történt.

A beszámolóból az is kiderül, hogy 2023-ban 617 műszaki mentéshez riasztották a tűzoltó egységeket. Ez alapvetően is sok, ráadásul 28 százalékkal több mint 2022-ben. A műszaki mentések egyébként nem csak a baleseteket jelentik, itt is az időjárás adja a sok munkát a tűzoltóknak.

Hallai Zsolt szerint a számokat nagymértékben befolyásolták a szélsőséges időjárási jelenségek. Az összes műszaki beavatkozás 40 százaléka az időjárás miatt volt. Viharkárok miatt 249-szer hívták őket, ami duplája az előző évinek.

2023-ban 57 szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos vonulás történt, amiből 39 eseménynél be is kellett avatkozniuk. Ez az érték a 2022-höz képest 5 százalékkal csökkent. A mérges gáz miatt összesen 13 ember sérült meg, de szerencsére nem halt meg senki sem.

38 helyszínen volt felszerelve CO érzékelő, amik jelzésére a lakók időben elhagyták a házat.