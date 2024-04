Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 1 órája

Elfogták a Fidesz-iroda támadóját

Kővel dobták be szombatra virradóra a szegedi Fidesz -iroda ablakát. A Victor Hugo utcai épület ablakát szándékosan dobhatták be, mert a Fidesz feliratú üveg tört be. A rendőrök közben elfogták a tettest, egy 22 éves fiatal férfit, aki nem árulta el, hogy miért rongálta meg a Fidesz-irodát. Nem ez volt az első támadás a nagyobbik kormánypárt ellen Szegeden.

Suki Zoltán Suki Zoltán

Már a sokadik támadás volt az iroda ellen. Fotó: Karnok Csaba

Rendőrautók jelentek meg szombatra virradóra a szegedi Fidesz-iroda előtt, ugyanis bedobták egy kővel az épület egyik ablakát. A rongáló szándékosan ezt az irodát nézhette ki, ugyanis csak a Fidesz feliratú ablakra célzott, és azt törte be. Az esettel kapcsolatban a szegedi Fidesz egy közleményt adott ki, amiben azt írták, hogy elfogadhatatlannak tartják az erőszak minden formáját. Szerintük a dollárbaloldal hecckampánya ismét célt ért, hiszen szombat hajnalban már sokadjára követtek el fizikai támadást a szegedi Fidesz Victor Hugo utcai irodája ellen. A politikai nézetkülönbségek mindaddig elfogadhatóak, amíg nem fajulnak tettlegességig. Mégis megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a fizikai erőszak Szegeden a politikai véleménynyilvánítás egyre inkább bevett gyakorlatává kezd válni - olvasható a közleményben. Azt pedig már Német Ferenc mondta lapunknak, hogy el van szomorodva, amiért idáig jutott a közhangulat. Akik ilyet csinálnak, nincsenek tisztában azzal, hogy mit cselekszenek, bocsássunk meg nekik – fogalmazott az önkormányzati képviselő, aki szerint ez az eset is mutatja, hogy nagyon durva kampány várható a következő hónapokban. Német Ferenc azt is elmondta, hogy bízik bízik benne, hogy Szegeden nem történik meg az, ami máshol, hogy képviselőkre támadnak, vagy éppen kalapácsos emberek ütnek ártatlanokat a nyílt utcán. A szegedi Fidesz-irodát legutóbb 2022-ben támadták meg, akkor Molotov-koktéllal dobták be az üveget. 2018-ban is történt egy hasonló eset, ráadásul akkor az üveg betörése után egy nappal festékkel is összekenték az épületet. A szegedi önkormányzat egyszer sem határolódott el a támadóktól. A rendőrök közben elfogták a mostani tettest, egy 22 éves fiatal férfit, aki nem adott magyarázatot arra, miért dobálta meg a pártirodát.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!