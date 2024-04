Egy embert akadályoztak meg a rendőrök hétfőn, a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán, hogy illegálisan átlépje az országhatárt – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság.

Arról pedig már a hirado,hu számolt be, hogy egy migránsok közötti gyilkosság borzolta fel a kedélyeket Bosznia-Hercegovinában. Két afgán esett egymásnak, az egyikük belehalt. A lap szerint Vajdaságból Boszniába tevődött át a migrációs válság gócpontja. Most a bihácsiak szenvednek az erőszakos bevándorlóktól, akik ha átjutnak a horvát határon, már az EU-ban vannak. Az elfogadott migrációs paktum értelmében pedig bármelyik tagállamban kiköthetnek.

A migránsok közül sokan a parkokban, a játszóterek közelében tanyáznak. A telefonjukat bújják a határon való továbbjutási lehetőségek után kutatva. A bevásárlóközpontoknál a vásárlóktól pénzt kéregetnek. Többen is adnak nekik, csakhogy békén hagyják őket. Az egyik pakisztáni bevándorló azt mondta, hogy neki is elfogyott a pénze, most arra vár, hogy a már Olaszországban lévő testvére küldjön neki.

– Körülbelül ötszáz migránssal találkoztam idefelé jövet. Láttam egy csoportot, ott legalább százötvenen voltak. Úgy tudom, ők továbbjutottak Horvátországba – mondta a férfi.