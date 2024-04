A település biztonsági helyzetét egyrészt az objektív statisztikai adatok alapján tudjuk értékelni, másrészt a szubjektív közbiztonsági érzetből. Mi is látjuk, hogy nem elég, ha a statisztikai adatok jó eredményeket mutatnak, az is fontos, hogy miként érzik magukat az itt élők

– mondta a vásárhelyi közgyűlésen Szabó Zsolt alezredes, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője. Kifejtette, vannak olyan helyzetek a közterületeken, amelyekre reagálni kell, ezt meg is teszik, a leggyorsabban és a legnagyobb szigorral.

Szabó Zsolt beszélt arról is, hogy 2020-ban, a járvány időszakában visszaesett a bűncselekmények száma, majd enyhe emelkedést tapasztaltak. 2023-ban az előző évhez képest 9 százalékkal több bűncselekmény történt Vásárhelyen. Egy sorozatbűntény jelent meg ugyanis a statisztikában, amely mintegy 200 rendbeli bűncselekményt jelent és egy informatikai rendszer feltöréséhez kapcsolódik. A csalások és az online csalások 60, illetve 68 százalékkal emelkedtek Vásárhelyen. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 302-ről 184-re csökkent. Emberölés, rablás, zsarolás és kifosztás nem történt tavaly Vásárhelyen. Csökkent a zaklatások, a kapcsolati erőszak és a magánlaksértések száma is. A kármegtérülésekben is jelentős javulást értek el.

Mint ahogy a rendőrkapitány is kiemelte, fontos a lakosság szubjektív biztonságérzete. Néhány napja például, az önkormányzat szócsöve, a Hódpress beszámolója szerint Gyöngyösi Ferenc alpolgármester Észak utcai lakossági fórumán panaszkodtak a lakosok a közbiztonságra. Főként a falopások, az ingatlanfeltörések és az illegális hulladéklerakás zavarja a környéken élők nyugalmát. Vannak, akik már a gyermeküket sem merik egyedül az utcára engedni. Az alpolgármester a helyszínen felhívta a rendőrkapitányt, aki megígérte, hogy nagyobb lesz a rendőri jelenlét a Dobó, Bibó és Janáky utcákban.

Pár napja pedig egy 35 év körüli, a börtönből nemrég kiszabadult nő keltett riadalmat Vásárhelyen, aki a közterületen zaklatta a lakosokat, gyerekeket követett, egy lányt késsel megsebesített. Az agresszív nő ellen elfogató parancsot is kiadtak, majd március 31-én őrizetbe vették. Garázdasággal és testi sértés vétségével gyanúsítják.