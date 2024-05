Összesen 1 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szerdán az országban – közölte csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. A migránst Csongrád-Csanád vármegyében, Szegeden találták. A férfi ellenőrzésekor albán állampolgárnak vallotta magát, azonban ezt semmivel sem tudta igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Ugyancsak szerdán, a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 3 csoportban 36 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

Az MTI pedig azt írta, hogy az olasz hatóságok szerdán bejelentették, hogy lecsaptak egy terrorcselekmények elkövetésével gyanúsított török fegyveres csoportra, és őrizetbe vették a banda 19 tagját, köztük kurd származású vezetőjét is, akit a nemrég Törökországban elkövetett merényletek irányításával gyanúsítanak. A csoportot emellett gyilkosságok elkövetésével, kábítószer kereskedelemmel és az illegális bevándorlás segítésével is gyanúsítják. A tájékoztatás szerint az ügyön több száz rendőr dolgozott Olaszországban, Svájcban, Németországban és Törökországban, a nyomozásban pedig részt vett az Interpol is. A milánói ügyészség közleménye szerint a banda más külföldi csoportokkal is tartott fenn kapcsolatokat Európa-szerte, és a gyanú szerint ezek a szervezetek többször segítséget is nyújtottak egymásnak.