– Ez év januárjában részönkormányzatunk egyik szikáncsi tagja levelet írt az önkormányzatnak, hogy a volt óvoda épületét szeretnék használni. Most november van, és csak ebben a hónapban foglalkozott a kérdéssel a települési önkormányzat – közölte a képviselő, akitől azt is megtudtuk, hogy két szikáncsi civil szervezet is érdeklődik az épületek használata iránt. A helyiek azt remélik, hogy ezen a pályázaton nem „idegenek” nyernek majd, hanem a helyiek.